In der nahen Zukunft wird es viele Umwälzungen geben - Resnikow

Das ist eine maschinelle Übersetzung eines Artikels aus der Onlinezeitung Korrespondent.net. Die Übersetzung wurde weder überprüft, noch redaktionell bearbeitet und die Schreibung von Namen und geographischen Bezeichnungen entspricht nicht den sonst bei Ukraine-Nachrichten verwendeten Konventionen.

​ ​ Bildschirmfoto des Originalartikels auf Korrespondent.net ​

Der ukrainische Verteidigungsminister Olexij Resnikow hat den 500-Tage-Krieg resümiert und gesagt, dass die Ukrainer in naher Zukunft mit viel Aufruhr, Druck, Verlusten und Zerstörung rechnen können. Dies sagte er in einem Beitrag auf seiner Facebook-Seite.

„Wir können in der nahen Zukunft eine Menge Schocks erwarten. Schließlich kämpfen wir nicht nur gegen einen grausamen Feind. Wir kämpfen um unseren Platz in der Welt und um unsere Vision vom Sieg. In der großen Welt dreht sich alles um Wettbewerb. Von jetzt an wird es sehr hart werden. Es wird Druck geben, es wird Verluste und Zerstörung geben. Es wird Enttäuschung und Entmutigung geben. Das ist normal, denn die Prüfungen sind wirklich groß“, schrieb der Minister.

Resnikow sagte, dass sich vor 500 Tagen niemand hätte vorstellen können, dass die Ukraine dort landen würde, wo sie heute ist.

„Jeden Tag machen wir Fortschritte. Deshalb sind viele versucht, den falschen Weg einzuschlagen“, fügte er hinzu.