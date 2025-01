Der Finanzmarkt wurde in einem Monat mit 5 Unternehmen aufgefüllt, 21 verließen ihn - die Nationalbank der Ukraine

Das ist eine maschinelle Übersetzung eines Artikels aus der Onlinezeitung Ekonomitschna Prawda. Die Übersetzung wurde weder überprüft, noch redaktionell bearbeitet und die Schreibung von Namen und geographischen Bezeichnungen entspricht nicht den sonst bei Ukraine-Nachrichten verwendeten Konventionen.

​ ​ Bildschirmfoto des Originalartikels auf epravda.com.ua ​

Die Zahl der Teilnehmer am Nicht-Banken-Finanzmarkt ist im Dezember 2024 auf 876 gesunken, verglichen mit 892 im November, berichtet der Pressedienst der Nationalbank der Ukraine. 5 neue Unternehmen traten in den Markt ein, aber 21 wurden aus den Registern gestrichen. Am 1. Januar 2025 waren 1171 Unternehmen auf dem Nicht-Banken-Finanzmarkt tätig. Ihre Anzahl nach Kategorien: 479 Finanzunternehmen (489). 55 Nichtlebensversicherer (57), 10 Lebensversicherer (11) und 1 Versicherer mit Sonderstatus. 109 Pfandhäuser (111). 104 Kreditgenossenschaften (108). 1 Vermieter (keine Änderungen). 44 Versicherungsmakler (43).

73 Inkassounternehmen (71). Die Zahl der Bankengruppen ging von 16 auf 15 zurück, während die Zahl der Finanzgruppen, die keine Banken sind, von 31 auf 40 anstieg. Auf dem Zahlungsverkehrsmarkt sind weiterhin tätig: 15 Zahlungssysteme, die von Gebietsansässigen gegründet wurden (16) und 14 internationale Zahlungssysteme (keine Veränderungen).

18 Zahlungsinstitute. 12 Finanzinstitute mit dem Recht, Zahlungsdienste zu erbringen. 1 Bank, die E-Geld ausgibt. 1 Postunternehmen. 49 Handelsvertreter (früher 50) und 30 Betreiber von Zahlungsdiensttechnologien (keine Änderungen) sind ebenfalls auf dem Markt für Zahlungsdienste tätig.