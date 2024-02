Syrskyj und Umjerow besuchten die Frontlinie

Das ist eine maschinelle Übersetzung eines Artikels aus der Onlinezeitung Korrespondent.net. Die Übersetzung wurde weder überprüft, noch redaktionell bearbeitet und die Schreibung von Namen und geographischen Bezeichnungen entspricht nicht den sonst bei Ukraine-Nachrichten verwendeten Konventionen.

​ ​ Bildschirmfoto des Originalartikels auf Korrespondent.net ​

Oberbefehlshaber Olexander Syrskyj besuchte gemeinsam mit Verteidigungsminister Rustem Umjerow die vorderen Gefechtsstände der militärischen Einheiten und Unterabteilungen im Kampfgebiet.

„Wir haben uns bei den Kommandeuren der Truppengruppen über die Lage in ihren Verantwortungsbereichen informiert. Der Feind stürmt regelmäßig die Stellungen unserer Truppen. In vielen Richtungen ist die Lage schwierig und muss ständig kontrolliert werden. Während des Besuchs haben wir die aktuelle Lage im Detail analysiert und die notwendigen weiteren Schritte besprochen. Insbesondere über die Nutzung des Potenzials von Manövern und Stellungsverteidigung sowie die Verstärkung bestimmter Abschnitte der Front“, so Syrskyj auf Facebook.

Auch der Oberbefehlshaber und der Minister sprachen mit den Kommandeuren der Brigaden und einzelner Bataillone über die Lage vor Ort.

„Ich habe die Kommandeure noch einmal darauf aufmerksam gemacht, wie wichtig die Koordinierung und das richtige operative Zusammenspiel aller Verteidigungskräfte ist und wie wichtig es ist, das Leben unserer Verteidiger und Beschützer zu schützen“, fügte Syrskyj hinzu.

Er betonte, dass er vor Ort mehrere Entscheidungen getroffen habe, „um die Kampffähigkeit, die Widerstandsfähigkeit und das Management der Einheiten zu verbessern“.