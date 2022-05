Die Ukraine hat bereits über 70 M777-Haubitzen aus den USA erhalten - Pentagon

Das ist eine maschinelle Übersetzung eines Artikels aus der Onlinezeitung Korrespondent.net. Die Übersetzung wurde weder überprüft, noch redaktionell bearbeitet und die Schreibung von Namen und geographischen Bezeichnungen entspricht nicht den sonst bei Ukraine-Nachrichten verwendeten Konventionen.

​ ​ Bildschirmfoto des Originalartikels auf Korrespondent.net ​

Die USA haben dem ukrainischen Militär bereits 80 % der Langstreckenhaubitzen des Typs M777 übergeben, die Teil des vereinbarten Militärhilfepakets sind. Dies teilte das US-Verteidigungsministerium mit.

„Ich kann nun bestätigen, dass 80 % der M777-Haubitzen an das ukrainische Militär übergeben wurden. Das sind 80 % der Gesamtzahl, insgesamt 90, was bedeutet, dass mehr als 70 von ihnen jetzt in die Ukraine überstellt wurden“, sagte ein Pentagon-Sprecher auf dem Briefing.

Ihm zufolge befindet sich etwa die Hälfte der Munition „in ukrainischen Händen“, und die Lieferungen gehen täglich weiter.

Mehr als 220 ukrainische Soldaten sind bereits in der Bedienung dieser Haubitzen ausgebildet worden.

„Mehr als 50 weitere Ukrainer werden am 3. Mai auf einem der Übungsplätze eintreffen, um im Laufe der Woche mit dem Training zu beginnen“, teilte ein Pentagon-Sprecher mit…