Das ukrainische Militär hat in den letzten Wochen mehr Stellungen eingenommen als die Russen im letzten Jahr. Dies erklärte der Chef der britischen Streitkräfte, Admiral Tony Radakin. Über seine Worte berichten der Journalist Dan Sabbah von The Guardian und James Landale von der BBC.

Radakin beschrieb die ukrainische Strategie als „stampfen, strecken und schlagen“, um die russischen Verteidigungslinien allmählich zu zerschlagen.

Er wies auch darauf hin, dass die Ukraine noch keine Gegenoffensive in voller Stärke gestartet habe.

„Es ist unfair, zu spekulieren oder die Ukraine an einen Zeitplan zu binden. Die Gegenoffensive war nie ein isolierter Akt, es gibt auch eine wirtschaftliche und diplomatische Komponente“, fügte er hinzu.

Radakin zufolge hat die Ukraine in den letzten Wochen mehr Stellungen eingenommen als Russland im letzten Jahr. Gleichzeitig ist die russische Armee so schwach, dass sie nicht die Kraft für einen nennenswerten Gegenangriff hat – sie hat in 18 Monaten Kampfzeit etwa 2.000 bis 2.500 Panzer verloren.

Er wies auch darauf hin, dass die ukrainischen Kämpfer tatsächlich Storm Shadow-Raketen einsetzen. Trotz der Tatsache, dass diese recht hoch entwickelt sind, können sie die russische Luftabwehr überwinden.

Darüber hinaus sagte Radakin, dass die ukrainischen Streitkräfte die Verteidigungslinien noch nicht durchbrochen hätten.

„Wir gehen davon aus, dass die Ukraine einen Teil ihrer Kräfte aus der zweiten Reihe einsetzen wird“, sagte er.

Die Besatzer verfügen außerdem über sehr effektive Verteidigungslinien und eine hohe Dichte an Minenfeldern. Als weitere Probleme nannte er die fehlende Luftabdeckung und die Tatsache, dass die Ukraine nicht die gesamte benötigte Ausrüstung erhalten hat.