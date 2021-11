Das ist eine maschinelle Übersetzung eines Artikels aus der Onlinezeitung Korrespondent.net. Die Übersetzung wurde weder überprüft, noch redaktionell bearbeitet und die Schreibung von Namen und geographischen Bezeichnungen entspricht nicht den sonst bei Ukraine-Nachrichten verwendeten Konventionen.

​ ​ Bildschirmfoto des Originalartikels auf Korrespondent.net ​

Ukrsalisnyzja hat den Donau-Express gestartet, der auf der Strecke Ismail-Odessa verkehren wird. Es handele sich um ein völlig neues Modell des Pendlerverkehrs, sagte der Vorstandsvorsitzende des Unternehmens, Olexander Kamyshyn, laut dem Pressedienst des Unternehmens.

Ein moderner Dieselzug aus einheimischer Produktion wurde auf der Strecke in Betrieb genommen.

Der Zug #7002/7001 Odessa-Ismajil fährt täglich um 19:50 Uhr in Odessa ab und kommt um 00:32 Uhr in Ismajil an.

Der Rückfahrzug fährt um 01:29 Uhr ab und kommt um 06:11 Uhr in Odessa an.

Der Schnellzug hält auch an den Bahnhöfen Belgorod-Dnistrovsky, Kulevcha, Sarata, Artsiz, Glavani, Dzinilor und Kotlabukh.

Der Zug besteht aus drei Waggons mit 170 Sitzplätzen. Der Eintrittspreis beträgt 189 Hrywnja.

Wir möchten hinzufügen, dass Ukrsalisnyzja den Verkauf von Fahrkarten für Züge mit dem neuen Fahrplan eröffnet hat. Mit dem neuen Fahrplan werden 29 neue Verbindungen geschaffen…