Ukrsalisnyzja führt die Mautgebühren für einige Züge wieder ein

Das ist eine maschinelle Übersetzung eines Artikels aus der Onlinezeitung Korrespondent.net. Die Übersetzung wurde weder überprüft, noch redaktionell bearbeitet und die Schreibung von Namen und geographischen Bezeichnungen entspricht nicht den sonst bei Ukraine-Nachrichten verwendeten Konventionen.

Ab nächster Woche wird Ukrsalisnyzja Mautgebühren für Züge in den Richtungen von West nach Mitte, Ost und Süd sowie ins Ausland einführen. Dies teilte der Vorstandsvorsitzende von Ukrsalisnyzja, Olexander Kamyshyn, in einer gesamtukrainischen Telethon-Sendung am Sonntag, dem 20. März, mit.

„Die Maut gilt für Flüge von West nach Mitte, Ost und Süd. Und schon in dieser Woche werden wir die Maut im Ausland wieder einführen“, sagte Kamyshyn.

Ukrsalisnyzja stellte klar, dass Evakuierungszüge und elektrische Züge frei bleiben…