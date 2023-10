Die Verluste der russischen Armee nach einer Woche Kampfhandlungen wurden genannt

Das ist eine maschinelle Übersetzung eines Artikels aus der Onlinezeitung Korrespondent.net. Die Übersetzung wurde weder überprüft, noch redaktionell bearbeitet und die Schreibung von Namen und geographischen Bezeichnungen entspricht nicht den sonst bei Ukraine-Nachrichten verwendeten Konventionen.

​ ​ Bildschirmfoto des Originalartikels auf Korrespondent.net ​

Die russischen Angreifer haben in der vergangenen Woche schwere Verluste in der Ukraine erlitten. Dies meldete das Militärische Medienzentrum am Montag, den 30. Oktober.

Allein die Verluste an Arbeitskräften beliefen sich auf 4.430 Tote oder, konventionell gesprochen, neun Bataillone, da eine solche Militäreinheit 500 Personen umfasst.

Auch zwischen dem 23. und 29. Oktober haben die Russen verloren:

85 Panzer (konventionell – drei Panzerbataillone, da ein Panzerbataillon etwa 31 Einheiten hat);

106 gepanzerte Kampffahrzeuge (konventionell – drei motorisierte Schützenbataillone, da ein motorisiertes Schützenbataillon etwa 34 Einheiten hat);

121 Artillerieeinheiten (konventionell – sieben Artilleriedivisionen, da eine Artilleriedivision etwa 18 Geschütze hat);

7 Raketen;

3 Flugzeuge.

Wir möchten Sie daran erinnern, dass im Laufe des Tages am 29. Oktober weitere 860 „gute Russen“ hinzugekommen sind. Die Gesamtverluste der Russischen Föderation seit Beginn des Krieges stehen kurz davor, die Marke von 300.000 Toten zu überschreiten.