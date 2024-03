Es wird Monate dauern, die Anlagen nach dem russischen Angriff wiederherzustellen - DTEK

Das ist eine maschinelle Übersetzung eines Artikels aus der Onlinezeitung Korrespondent.net. Die Übersetzung wurde weder überprüft, noch redaktionell bearbeitet und die Schreibung von Namen und geographischen Bezeichnungen entspricht nicht den sonst bei Ukraine-Nachrichten verwendeten Konventionen.

​ ​ Bildschirmfoto des Originalartikels auf Korrespondent.net ​

Die Wiederherstellung der durch die jüngsten russischen Angriffe beschädigten Energieinfrastrukturen wird lange dauern – in einigen Fällen „Monate und sogar mehr“. Dies erklärte der Exekutivdirektor von DTEK Dmytro Saharuk in der Sendung „Public“.

„Was den Zeitplan für die Wiederherstellung angeht, so können wir aufgrund der systemischen und schweren Schäden leider nicht von einer schnellen Wiederherstellung sprechen. Es arbeiten viele Menschen an der Wiederherstellung, aber aufgrund des Ausmaßes der Zerstörung wird die Wiederherstellung nicht einmal Wochen dauern. Bei einigen Einrichtungen wird es Monate oder sogar länger dauern“, sagte er.

Saharuk erklärte, dass Ausrüstungsgegenstände wie Transformatoren, Generatoren und Turbinen nicht in Lagerhäusern vorrätig gehalten werden, da sie in der Regel in einem Stück für bestimmte Bedürfnisse und Einrichtungen hergestellt werden. Es gibt auch High-Tech-Ausrüstung, die nicht in der Ukraine hergestellt wird und im Ausland gesucht werden muss.

„Hier müssen wir jetzt die Anstrengungen aller Beteiligten im Prozess der Wiederherstellung des Energiesystems konsolidieren: die Unterstützung und Hilfe der Energieunternehmen, des Ministeriums und der Geber, ohne die es äußerst schwierig sein wird, mit einer vollständigen Erholung zu rechnen“, sagte er.

Wir möchten Sie daran erinnern, dass die Raschisten am 22. März den größten Angriff auf den Energiesektor der Ukraine verübt haben. Danach erklärte die Energieholding DTEK, dass sie fast die Hälfte ihrer Kapazitäten verloren habe.