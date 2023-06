Wagner lieferte sich beim Rückzug aus Bachmut ein Gefecht mit der russischen Armee - Prigoschin

Das ist eine maschinelle Übersetzung eines Artikels aus der Onlinezeitung Korrespondent.net. Die Übersetzung wurde weder überprüft, noch redaktionell bearbeitet und die Schreibung von Namen und geographischen Bezeichnungen entspricht nicht den sonst bei Ukraine-Nachrichten verwendeten Konventionen.

​ ​ Bildschirmfoto des Originalartikels auf Korrespondent.net ​

Der Leiter des privaten Militärunternehmens Wagner, Jewhen Prigoschin, hat erklärt, dass seine Söldner die russische reguläre Armee während eines Rückzugs aus Bachmut in der Region Donezk angegriffen haben, weil diese Fluchtwege vermint hat. Die Wagnerners haben auch einen Oberstleutnant des russischen Verteidigungsministeriums festgenommen, der für die Minen verantwortlich war. Dies geht aus einem Bericht der Pressestelle von Prigoschin hervor, der am 4. Juni auf Telegram veröffentlicht wurde.

„Am 17. Mai griffen sie auf dem Rückzug von Bachmut die russische reguläre Armee an, weil diese den Weg des Rückzugs eingeschlagen hatte“, so Prigoschin.

Ihm zufolge entdeckten die Söldner russische „Gruppen des Verteidigungsministeriums“ in der Nähe der Siedlungen Opytne und Ozaryanivka in der Nähe von Bachmut, die Straßen in der hinteren Zone der Wagnerianer abbauten. Sie sagten, Sappeure einer privaten Militärfirma hätten sich dorthin begeben, die Minen entdeckt und mit der Entminung begonnen. Sie seien jedoch gezwungen gewesen, die Arbeiten einzustellen, da sie von den Stellungen des russischen Verteidigungsministeriums aus mit Handfeuerwaffen beschossen worden seien.

Prigoschin stellte fest, dass die russischen Soldaten den Motor des Ural-Lastwagens trafen und ihn dadurch funktionsunfähig machten.

Daraufhin hätten die Wagnerianer das Fahrzeug verlassen und, „nachdem sie sich zerstreut hatten, die Gefahr beseitigt und sie festgenommen“.

Unter den festgenommenen russischen Soldaten befand sich laut Prigoschin auch der Kommandeur der 72. unabhängigen motorisierten Schützenbrigade, ein Oberstleutnant, der sich in einem Zustand der Alkoholisierung befand.

Der Pressedienst von Prigoschin veröffentlichte später ein Verhör dieses Oberstleutnants. In dem Video sagte er, er habe „aus persönlicher Feindseligkeit“ gegenüber der privaten Militärfirma Wagner auf das Auto geschossen.