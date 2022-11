H&M will sich bis Ende des Jahres komplett aus Russland zurückziehen

Das ist eine maschinelle Übersetzung eines Artikels aus der Onlinezeitung Korrespondent.net. Die Übersetzung wurde weder überprüft, noch redaktionell bearbeitet und die Schreibung von Namen und geographischen Bezeichnungen entspricht nicht den sonst bei Ukraine-Nachrichten verwendeten Konventionen.

​ ​ Bildschirmfoto des Originalartikels auf Korrespondent.net ​

Das schwedische Unternehmen H&M zieht sich weiter aus dem russischen Markt zurück und hat inzwischen mehr als die Hälfte seiner Geschäfte geschlossen. Dies berichtete die Agentur Nyhetsbyrun Direkt am 3. November.

Es wird darauf hingewiesen, dass der Einzelhändler Anfang März den Verkauf in Russland eingestellt und Mitte Juli angekündigt hat, dass er angesichts „aktueller Probleme und einer unvorhersehbaren Zukunft“ mit der Einstellung seiner Geschäftstätigkeit in dem Land beginnt.

Als Teil des Liquidationsprozesses hat die H&M Gruppe (zu der die Marken H&M, COS, Monki, Weekday, & Other Stories und Arket gehören) vorübergehend ihre physischen Geschäfte geöffnet, um Restbestände in Russland zu verkaufen, und bis Ende September wurden mehr als 30 der 172 Standorte in Russland dauerhaft geschlossen.

„Wir halten an unserem Plan fest und haben jetzt noch einige Geschäfte, die vorübergehend geöffnet sind, um Restware zu verkaufen. Die Schließung der Läden erfolgt schrittweise, so wie es der Plan vorsieht, und wir planen, die letzten Läden bis zum Ende des Jahres zu schließen“, stellte das Unternehmen klar…