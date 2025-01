Russen haben einen Kleinbus in Cherson angegriffen, es gibt Verletzte

Das ist eine maschinelle Übersetzung eines Artikels des Onlineportals Korrespondent.net. Die Übersetzung wurde weder überprüft, noch redaktionell bearbeitet und die Schreibung von Namen und geographischen Bezeichnungen entspricht nicht den sonst bei Ukraine-Nachrichten verwendeten Konventionen.

Ein Shuttlebus mit Passagieren im Mikrodistrikt Shumenskiy wurde von einer feindlichen Drohne angegriffen.

Russische Aggressoren haben einen Kleinbus in Cherson mit einer Drohne angegriffen. Mindestens eine Person wurde getötet, viele verwundet, sagte der Leiter der regionalen Militärverwaltung von Cherson, Alexander Prokudin, am Montag, den 6. Januar, in Telegram.

„Gegen 17:00 Uhr griffen die Russen von einer Drohne aus ein Streckentaxi im Mikrodistrikt Shumen von Cherson an. Vorläufig wurde eine Person getötet, neun weitere – verwundet. Informationen werden geklärt“, schrieb er und veröffentlichte ein Video vom Tatort.

Wir werden daran erinnern, dass die Russen am 2. Januar Cherson mit Artillerie beschossen haben. Dann geriet ein Kleinbus unter Beschuss. Fünf Menschen wurden verletzt.

Und am 31. Dezember griffen die Invasoren von Drohnen aus gleich zwei Linienbusse in Cherson an. Einer der Fahrer wurde durch eine Explosion verletzt und erlitt eine Gehirnerschütterung.