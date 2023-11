Entlassung von Kommandeuren: Verteidigungsministerium reagiert auf Gerüchte

Das ist eine maschinelle Übersetzung eines Artikels aus der Onlinezeitung Korrespondent.net. Die Übersetzung wurde weder überprüft, noch redaktionell bearbeitet und die Schreibung von Namen und geographischen Bezeichnungen entspricht nicht den sonst bei Ukraine-Nachrichten verwendeten Konventionen.

Das Verteidigungsministerium hat erklärt, dass es sich nicht zu Gerüchten oder unbestätigten Informationen über die angebliche Entlassung von drei Kommandeuren äußern wird. Dies teilte der Pressedienst des Verteidigungsministeriums am Montagabend, den 12. November, mit.

Damit reagierte das Verteidigungsministerium auf Anfragen von Journalisten, nachdem die Medien berichtet hatten, dass der Verteidigungsminister angeblich eine Vorlage für die Entlassung von drei Kommandeuren vorbereitet.

„Alle arbeiten in einem normalen Modus, Entscheidungen werden in Abstimmung mit dem Generalstab diskutiert. Die Informationen, die von einer Reihe von Medien veröffentlicht wurden, entsprechen nicht der Realität“, sagte das Verteidigungsministerium in einer Erklärung.

Es wird auch dazu aufgerufen, die Informationshygiene zu beachten.

Zuvor hatte die Ukrajinska Prawda Quellen in der militärischen und politischen Führung mit der Aussage zitiert, Verteidigungsminister Rustem Umjerow bereite eine Vorlage für die Entlassung von drei Kommandeuren der ukrainischen Streitkräfte vor. Es handelt sich um den Kommandeur der Sanitätstruppen der ukrainischen Streitkräfte, Tetyana Ostaschtschenko, den Kommandeur der Operativen und Strategischen Gruppierung der Tavria-Truppen, Olexander Tarnawskyj, und den Kommandeur der Vereinigten Streitkräfte der Ukraine, Serhij Najew.