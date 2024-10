Nachrichten vom 16. Oktober: Die Ukraine unter den wirtschaftlich benachteiligten Ländern, mögliche Besetzung von Pokrowsk, Rentenwachstum

Das ist eine maschinelle Übersetzung eines Artikels aus der Onlinezeitung Ekonomitschna Prawda. Die Übersetzung wurde weder überprüft, noch redaktionell bearbeitet und die Schreibung von Namen und geographischen Bezeichnungen entspricht nicht den sonst bei Ukraine-Nachrichten verwendeten Konventionen.

Was wurde heute besprochen?

Über die Bewertung der wirtschaftlichen Freiheit.

Die Ukraine hat ihre Position verschlechtert und gehört nun wieder zur Gruppe der wirtschaftlich unfreiesten Länder der Welt.

Über das Verteidigungsministerium

. „Der „State Logistics Operator“ des Verteidigungsministeriums stellt die Zusammenarbeit mit dem Zulieferer Trade Granit Invest in der Region Donezk ein und verhängt operative und wirtschaftliche Sanktionen gegen ihn, die ihm die Teilnahme an Ausschreibungen des Verteidigungsministeriums für 12 Monate untersagen.

Über die Besetzung von Pokrowsk.

Russische Truppen nähern sich Pokrowsk in der Ostukraine und bedrohen die Produktion von Kokskohle, die für die ukrainische Stahlindustrie unerlässlich ist.

Über das Wachstum der Renten.

Zum 1. Oktober 2024 sind die durchschnittlichen Rentenzahlungen nominell um 9,4% gegenüber dem Vorjahr gestiegen, in Wirklichkeit aber inflationsbereinigt um 0,7%.

Über den Angriff auf Energieanlagen.

In den letzten 24 Stunden kam es in den Regionen Dnipropetrowsk, Donezk, Sumy und Charkiw zu Stromausfällen aufgrund von Beschuss und Feindseligkeiten.

EP exklusiv:

Die Gehälter steigen rapide an. Was hat das mit der Buchung zu tun?

Im Laufe des Jahres sind die Löhne in der Ukraine um 20% gestiegen. Das liegt an der Nachfrage nach Arbeitskräften und wahrscheinlich an den Buchungen.

Die Ernte ist kleiner, aber die Einkommen sind höher. Merkmale der Ernte 2024

Welche Ernten haben am meisten gelitten und wie viel kann die Ukraine mit Getreideexporten verdienen?