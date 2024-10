Die Dii wird ein Projekt zur Rekrutierung für die Streitkräfte der Ukraine starten

Das ist eine maschinelle Übersetzung eines Artikels des Onlineportals Korrespondent.net. Die Übersetzung wurde weder überprüft, noch redaktionell bearbeitet und die Schreibung von Namen und geographischen Bezeichnungen entspricht nicht den sonst bei Ukraine-Nachrichten verwendeten Konventionen.

Teilnehmer des Pilotprojekts sind ukrainische Bürger im Alter von 18 bis 55 Jahren, die nicht in anderen Strukturen der Streitkräfte der Ukraine dienen.

Das Ministerkabinett hat dem Vorschlag des Ministeriums für digitale Transformation zugestimmt, innerhalb von zwei Jahren ein experimentelles Projekt zur Rekrutierung von Bürgern in elektronischer Form durchzuführen, unter anderem mit den Mitteln des Portals Diya. Dies gab der ständige Vertreter der Regierung in der Werchowna Rada Taras Melnychuk auf seinem Telegram bekannt.

Teilnehmer des Pilotprojekts sind:

bürger der Ukraine im Alter von 18 bis 55 Jahren mit einer Nummer auf der Steuerkarte, * die keinen Militärdienst in den Streitkräften, in anderen nach dem Gesetz gebildeten militärischen Formationen, in Strafverfolgungsbehörden mit besonderer Zweckbestimmung, im Sicherheitsdienst oder in Geheimdiensten leisten, * die während der Mobilisierung nicht zum Militärdienst einberufen werden, für einen besonderen Zeitraum und die den Wunsch geäußert haben, an dem Pilotprojekt teilzunehmen.

Die Rekrutierung von Personen in elektronischer Form umfasst:

* die Auswahl einer militärischen Einheit und Spezialität durch eine Person, * die Einreichung eines Antrags auf Wehrdienst im Rahmen eines Vertrags durch eine Person mit Hilfe des Diya-Portals, insbesondere mit Hilfe der mobilen Anwendung Diya.

Wie wir bereits geschrieben haben, hat das Verteidigungsministerium der Ukraine die Einführung von Online-Diensten für die Registrierung der Zurückstellung von wehrpflichtigen Personen und die Rekrutierung angekündigt.