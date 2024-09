Britischer Geheimdienst: Schlag gegen Toropets wird die Russische Föderation bremsen

Das ist eine maschinelle Übersetzung eines Artikels des Onlineportals Korrespondent.net. Die Übersetzung wurde weder überprüft, noch redaktionell bearbeitet und die Schreibung von Namen und geographischen Bezeichnungen entspricht nicht den sonst bei Ukraine-Nachrichten verwendeten Konventionen.

​ ​ Bildschirmfoto des Originalartikels auf Korrespondent.net ​

Der Angriff auf ein russisches Munitionsdepot im Dorf Toropets in der Region Twer wird sich laut einem Bericht des britischen Verteidigungsministeriums auf die Operationen der russischen Streitkräfte auswirken, auch in der Region Kursk.

In dem Bericht wird festgestellt, dass das strategische Munitionsdepot in Toropets, das etwa 500 km von der Ukraine entfernt liegt und in der Nacht des 18. September getroffen wurde, eines der größten in Russland war und mehr als 30.000 Tonnen Granaten enthielt.

Der britische Geheimdienst geht davon aus, dass der Grund für den Angriff auf das Depot in der unsachgemäßen Lagerung der Munition lag, die trotz einer Modernisierung im Jahr 2018 nach Detonationsvorfällen anfällig für Drohnenangriffe blieb.

Dies führte zu einer „Kettenreaktion von kaskadenartigen Detonationen im Bunkersystem, was zu enormen Munitionsverlusten führte“, heißt es in dem Bericht.

„Die russische Luftabwehr hat weiterhin Schwierigkeiten, ukrainische Langstreckenangriffe abzuwehren, obwohl sie behauptet, bei diesem Angriff mehr als 50 Drohnen abgefangen zu haben“, stellt das britische Verteidigungsministerium fest.