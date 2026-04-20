Der Kurs ist gestiegen: Wie viel kosten heute 100 Dollar bei den Banken?

Das ist eine maschinelle Übersetzung eines Artikels des Onlineportals RBK Ukrajina. Die Übersetzung wurde weder überprüft, noch redaktionell bearbeitet und die Schreibung von Namen und geographischen Bezeichnungen entspricht nicht den sonst bei Ukraine-Nachrichten verwendeten Konventionen.

​ ​ Bildschirmfoto des Originalartikels auf rbc.ua ​

Wie viel muss man am Montagmorgen bei den größten Banken der Ukraine für 100 Dollar bezahlen? Stand Montagmorgen, 20. April 2026, liegt der Wert von 100 Dollar bei den Banken der Ukraine bei über 4400 Hrywnja. Nach dem Wochenende hat sich der Verkaufskurs der US-Währung über 44 Hrywnja eingependelt.

Wie viel 100 Dollar bei der PUMB, der monobank, der PrivatBank und der Oschchadbank kosten, erläutert RBK Ukrajina.