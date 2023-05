Die Russen haben bereits zweimal versucht, den Kommandeur der TRF zu töten

Das ist eine maschinelle Übersetzung eines Artikels aus der Onlinezeitung Ukrajinska Prawda. Die Übersetzung wurde weder überprüft, noch redaktionell bearbeitet und die Schreibung von Namen und geographischen Bezeichnungen entspricht nicht den sonst bei Ukraine-Nachrichten verwendeten Konventionen.

​ ​ Bildschirmfoto des Originalartikels auf pravda.com.ua ​

Die Russen haben bereits zweimal versucht, den Kommandeur der Territorialen Verteidigungskräfte der Streitkräfte der Ukraine, Generalmajor Ihor Tantsyura, zu töten.

Quelle: Gesprächspartner der Ukrajinska Prawda in Militärkreisen, UP-Artikel „On a level playing field. Wie die Territorialverteidigung von einer Hilfstruppe zu einem vollwertigen Kriegsteilnehmer wurde“

Details: Am 2. Mai erklärte der Anführer der russischen PMC Wagner, Jewhen Prigoschin, dass seine Kämpfer den Kommandeur der TRO-Truppen, Ihor Tantsyura, in der Region Donezk getötet hätten, als dieser in einem gepanzerten Fahrzeug von der Stadt Chasiv Yar nach Bachmut fuhr. Dies stellte sich jedoch als Lüge heraus.

Laut Ukrainska Pravda wurde der Kommandeur der TRO-Kräfte tatsächlich ermordet: Sein Konvoi wurde beschossen und das Auto, in dem Tantsyura angeblich unterwegs war, wurde getroffen. Der Kommandeur stieg jedoch an diesem Tag in ein Begleitfahrzeug und konnte sich aus dem Schussfeld befreien.

Laut UP-Quellen aus Militärkreisen handelt es sich um den zweiten Versuch, Ihor Tantsyura auszuschalten.

Zuvor hatte die ukrainische Seite russische Daten über die Bewegungsroute des TRO-Kommandeurs an der Frontlinie in den nächsten Tagen abgefangen und es geschafft, diese zu ändern.

Offen bleibt in beiden Fällen die Frage, woher der Feind die Informationen erhielt.