Ein Oberst des Sanitätsdienstes wurde wegen "Kampfzahlungen" an seine Frau entlarvt

Das ist eine maschinelle Übersetzung eines Artikels des Onlineportals Korrespondent.net. Die Übersetzung wurde weder überprüft, noch redaktionell bearbeitet und die Schreibung von Namen und geographischen Bezeichnungen entspricht nicht den sonst bei Ukraine-Nachrichten verwendeten Konventionen.

​ ​ Bildschirmfoto des Originalartikels auf Korrespondent.net ​

Die Frau tauchte nie am Einsatzort der Einheit auf, erhielt aber auf der Grundlage von fiktiven Dokumenten jeden Monat Geld.

Ein Oberst des Sanitätsdienstes hat seiner Frau, die als Krankenschwester tätig war, aber zu Hause blieb, „Kampfgelder“ ausgestellt. Dies berichtete das State Bureau of Investigation am Freitag, den 1. November.

„Der Oberst stimmte mit dem Kommandeur der Sanitätskompanie überein und „stellte“ im Juli 2023 seine Frau für den Dienst in der Einheit ein. Die Frau erschien nicht ein einziges Mal am Standort der Einheit, erhielt aber auf der Grundlage von fiktiven Dokumenten monatlichen Kampflohn“, heißt es in dem Bericht.

So hat die Frau für acht Monate angeblichen Dienstes illegal fast 1 Million Hrywnja erhalten.

Der Oberst, seine Frau und der Kommandeur der Sanitätskompanie wurden wegen des Verdachts der Veruntreuung fremden Eigentums durch Amtsmissbrauch in besonders großem Umfang durch vorherige Verschwörung einer Gruppe von Personen nach dem Kriegsrecht (Teil 5 des Artikels 191 des Strafgesetzbuches der Ukraine) angezeigt.

Der Kommandant der medizinischen Gesellschaft wurde außerdem wegen des Verdachts der wissentlichen Erstellung falscher amtlicher Dokumente angezeigt (Teil 1 des Artikels 366 des Strafgesetzbuches der Ukraine).

Den Verdächtigen drohen bis zu 12 Jahre Haft mit Beschlagnahmung des Vermögens. Die Frage der Entschädigung für den entstandenen Schaden wird derzeit geklärt.

Wir erinnern daran, dass die Strafverfolgungsbehörden in der Region Donezk unberechtigterweise 2,6 Millionen Kampfgelder gezählt haben. Sie haben falsche Angaben über die Teilnahme an den Feindseligkeiten gemacht.