Das ist eine maschinelle Übersetzung eines Artikels aus der Onlinezeitung Korrespondent.net. Die Übersetzung wurde weder überprüft, noch redaktionell bearbeitet und die Schreibung von Namen und geographischen Bezeichnungen entspricht nicht den sonst bei Ukraine-Nachrichten verwendeten Konventionen.

​ ​ Bildschirmfoto des Originalartikels auf Korrespondent.net ​

Der Feind hat weiterhin Verluste zu beklagen, auch unter den Führungskräften. Dies geht aus der morgendlichen Zusammenfassung des Generalstabs der Streitkräfte der Ukraine vom 23. September hervor.

Es wird darauf hingewiesen, dass Generalmajor Zokow, Kommandeur der 144. motorisierten Schützendivision der 20. Er wurde am 20. September dieses Jahres evakuiert.

„Zwischen dem 19. und 20. September wurden 105 Leichen gefallener russischer Soldaten in ein Militärkrankenhaus in Rostow am Don gebracht, die Vorbereitungen für die Aufnahme weiterer 200 Leichen in naher Zukunft sind im Gange“, so der Generalstab.