In der Region Chmelnyzkyj haben ein Deserteur und sein Komplize versucht, einen Güterzug entgleisen zu lassen und wurden festgenommen

Das ist eine maschinelle Übersetzung eines Artikels aus der Onlinezeitung Ukrajinska Prawda. Die Übersetzung wurde weder überprüft, noch redaktionell bearbeitet und die Schreibung von Namen und geographischen Bezeichnungen entspricht nicht den sonst bei Ukraine-Nachrichten verwendeten Konventionen.

​ ​ Bildschirmfoto des Originalartikels auf pravda.com.ua ​

Der Sicherheitsdienst hat zusammen mit der Nationalen Polizei zwei Einwohner der Region Chmelnyzkyj festgenommen. Einer von ihnen war ein Deserteur aus einer Militäreinheit, der auf Anweisung russischer Spezialdienste einen Sabotageakt auf der Eisenbahn organisieren sollte.

Quelle: Sicherheitsdienst der Ukraine, Büro des Generalstaatsanwalts

Wörtlich: „Ende Dezember 2024 installierten die Komplizen nachts einen ferngesteuerten Sprengsatz an einem Bahngleis im Bezirk Chmelnyzkyj, während sie sich in einem in der Nähe geparkten Auto aufhielten.

Am Morgen, als sich ein Güterzug näherte, begann einer der Verdächtigen, den Sprengsatz zu aktivieren, während der andere den Vorgang aufzeichnete, um ihn einem Vertreter eines Sonderdienstes zu melden. Der Sprengsatz ging jedoch nicht sofort hoch, und der Lokführer hielt den Zug rechtzeitig an. Durch die Explosion wurde die Bahnstrecke beschädigt. Die Strafverfolgungsbehörden haben die Verdächtigen sofort festgenommen.“

Einzelheiten: Es wird berichtet, dass es sich bei den Komplizen des Angreifers um zwei Bewohner der Region Chmelnyzky im Alter von 28 und 29 Jahren handelt. Einer von ihnen ist drogenabhängig, der andere ist ein Deserteur, der seine Militäreinheit unerlaubt verlassen hat und sich versteckt.

Bei der Durchsuchung wurden bei den Verhafteten Sprengstoff und Mobiltelefone mit Beweisen für Sabotageakte sichergestellt. Die beiden jungen Männer waren dem FSB aufgefallen, als sie auf thematischen Telegram-Kanälen nach „einfachem“ Geld suchten.

Gegen sie wurde Untersuchungshaft ohne Kaution verhängt.