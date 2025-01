"My Kyjwstar" ist unter den Top-Apps in der Ukraine im Jahr 2024

Das ist eine maschinelle Übersetzung eines Artikels aus der Onlinezeitung Ekonomitschna Prawda. Die Übersetzung wurde weder überprüft, noch redaktionell bearbeitet und die Schreibung von Namen und geographischen Bezeichnungen entspricht nicht den sonst bei Ukraine-Nachrichten verwendeten Konventionen.

„My Kyjwstar“ ist in die TOP 10 der beliebtesten mobilen Anwendungen in der Ukraine im Jahr 2024 aufgestiegen und belegt den zweiten Platz unter den ukrainischen Diensten. Dank der umfangreichen Funktionalität und der ständigen Aktualisierungen bleibt die App die Wahl von Millionen von Nutzern für eine bequeme Serviceverwaltung und exklusive Vorteile.

Die Rangliste wurde von Webpromo erstellt, einer Online-Marketing-Agentur, die Daten über die Beliebtheit von mobilen Anwendungen in der Ukraine analysiert hat. Den Experten zufolge wurden sechs der 20 beliebtesten Apps im Jahr 2024 von ukrainischen Unternehmen entwickelt, darunter My Kyjwstar, Diia, Nowa Poschta und Mobile Banking. Die Spitzenreiter der Rangliste werden anhand ihrer Beliebtheit bei den Nutzern des App Store und von Google Play ermittelt. Insgesamt haben 8 Millionen Abonnenten My Kyjwstar heruntergeladen. 2024 erhielt die App eine Reihe wichtiger Aktualisierungen, wie z.B.: Kostenstatistiken; aktualisierte empfohlene Aufladebeträge; Streaming von Radio und Kyjwstar TV; Spieleplattform; interaktives Kommunikationsformat durch Geschichten und aktualisiertes Design der Serviceseite. Die My Kyjwstar-App vereint alle notwendigen Funktionen und bietet den Abonnenten die Möglichkeit, ihre Dienste schnell zu verwalten, darunter Einzigartige Funktionen wie der Zugang zu Sonderangeboten, Tarifplänen und personalisierten Empfehlungen machen die App zu einem unverzichtbaren Werkzeug für Kyjwstar-Abonnenten.