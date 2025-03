Fedorow kündigt ein neues Diia-Projekt zur Entwicklung von Tech-Startups an

Das ist eine maschinelle Übersetzung eines Artikels aus der Onlinezeitung Ekonomitschna Prawda. Die Übersetzung wurde weder überprüft, noch redaktionell bearbeitet und die Schreibung von Namen und geographischen Bezeichnungen entspricht nicht den sonst bei Ukraine-Nachrichten verwendeten Konventionen.

​ ​ Bildschirmfoto des Originalartikels auf epravda.com.ua ​

Die Ukraine hat mit der Entwicklung eines neuen Projekts namens Diia.City Invest begonnen, das die Schaffung von kleinen Risikokapitalfonds für die Entwicklung von High-Tech-Startups anregen soll, kündigte der stellvertretende Ministerpräsident für Innovation, Bildung, Wissenschaft und Technologie und Minister für digitale Transformation Mykhailo Fedorow an. „Damit die Ukraine ihr eigenes Google, Facebook und Uber hat, müssen wir eine Kultur der Risikokapitalinvestitionen schaffen. Deshalb arbeiten wir gemeinsam mit der Nationalen Wertpapier- und Börsenaufsichtsbehörde an dem Konzept von Diia.City Invest“, sagte er. Laut Fedorow plant die Regierung, eine entsprechende Gesetzgebung zu erarbeiten, damit in einer Woche ein Risikokapitalfonds in der Ukraine aufgelegt werden kann. „Diia.City Invest wird in der Anfangsphase kleine Risikokapitalfonds von bis zu 20 Millionen Euro schaffen. Der Schwerpunkt liegt auf Investitionen in die Einwohner von Diia.City“, sagte er. Ihm zufolge könnten bis zu 10 Risikokapitalfonds in der Ukraine entstehen, und „ukrainische Tech-Startups werden den Treibstoff haben, um sich in der Ukraine zu entwickeln und zu skalieren“. Zusammenfassend hat das Ministerium für digitale Transformation das WinWin AI Centre of Excellence in der Ukraine eröffnet, das an der Entwicklung und Implementierung von Lösungen für künstliche Intelligenz für den öffentlichen Sektor arbeiten wird.