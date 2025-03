Die Invasoren zerstörten das Nowa Poschta-Terminal in Sumy: Folgen

Das ist eine maschinelle Übersetzung eines Artikels aus der Onlinezeitung Ekonomitschna Prawda. Die Übersetzung wurde weder überprüft, noch redaktionell bearbeitet und die Schreibung von Namen und geographischen Bezeichnungen entspricht nicht den sonst bei Ukraine-Nachrichten verwendeten Konventionen.

​ ​ Bildschirmfoto des Originalartikels auf epravda.com.ua ​

Das Nowa Poschta-Terminal in Sumy wurde durch feindliche „Schahed“-Angriffe zerstört.

Das Nowa Poschta-Terminal in Sumy wurde durch feindliche „Schahed“-Angriffe zerstört, meldet der Pressedienst des Unternehmens: „Leider wurde ein Mitarbeiter des Auftragnehmers getötet. Zwei feindliche Kamikaze-Drohnen trafen das Lagerhaus und ein Großbrand brach aus“, so Nowa Poschta. 2.576 Pakete, die sich auf dem Gelände des Terminals befanden, brannten nach Angaben des Unternehmens ab. Der angegebene Wert der verlorenen Pakete beläuft sich auf über 3,3 Millionen Hrywnja. Nowa Poschta setzt sich mit den Kunden in Verbindung, um eine Entschädigung zu zahlen. Das Unternehmen warnte, dass es die Paketsortierung und die Logistik wieder aufbaut, aber es kann zu Verzögerungen bei den Sendungen aus Sumy und in die Stadt aus allen Regionen der Ukraine kommen. Zur Erinnerung: In der Nacht des 5. März wurde ein Büro von Nowa Poschta in der Region Odessa durch einen russischen Angriff zerstört. 606 Pakete mit einem angegebenen Gesamtwert von über 1 Million Hrywnja wurden verbrannt.