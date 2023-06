Saldo über die Tschonhar-Brücke: Es ist komplizierter als gedacht

Das ist eine maschinelle Übersetzung eines Artikels aus der Onlinezeitung Korrespondent.net. Die Übersetzung wurde weder überprüft, noch redaktionell bearbeitet und die Schreibung von Namen und geographischen Bezeichnungen entspricht nicht den sonst bei Ukraine-Nachrichten verwendeten Konventionen.

Die Schäden an der Tschonhar-Brücke, die durch den Beschuss am 22. Juni entstanden sind, haben sich als schwerwiegender herausgestellt als ursprünglich angenommen, sagte der Gauleiter von Cherson, Wladimir Saldo.

„Die Brücke ist viel schwerer beschädigt worden, als wir ursprünglich angenommen haben. Die Brücke ist in den nächsten 15-20 Tagen, vielleicht sogar noch länger, nicht befahrbar, solange dort Arbeiten durchgeführt werden und geprüft wird, was mit ihr geschehen soll“, so der Gauleiter.

Er behauptet jedoch, dass es andere Überlandstrecken gibt, so dass „alles in Ordnung ist“.