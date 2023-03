Das "Trockenheitsgesetz" wird für einen Monat in der Region Cherson aufgehoben

Das ist eine maschinelle Übersetzung eines Artikels aus der Onlinezeitung Ukrajinska Prawda. Die Übersetzung wurde weder überprüft, noch redaktionell bearbeitet und die Schreibung von Namen und geographischen Bezeichnungen entspricht nicht den sonst bei Ukraine-Nachrichten verwendeten Konventionen.

​ ​ Bildschirmfoto des Originalartikels auf pravda.com.ua ​

Die Region Cherson hebt das „Trockenheitsgesetz“ für einen Monat auf, um die Wirtschaft der Region wieder anzukurbeln.

Quelle: Leiter der Militärverwaltung der Region Cherson Olexander Prokudin auf Facebook

Wörtlich: „Der Verteidigungsrat der Region Cherson hat beschlossen, das „Trockenheitsgesetz“ für einen Monat aufzuheben, um die Wirtschaft der Region wieder anzukurbeln.

Ab dem 15. März wird der Verkauf von alkoholischen Getränken im Groß- und Einzelhandel sowie in Restaurants von 10:00 bis 15:00 Uhr erlaubt sein.

Der Verkauf von Alkohol an das Militär und die Vollzugsbeamten ist verboten.“

Details: Prokudin bezeichnete auch die Manipulationen von Beamten, die „in Kenntnis der Entscheidung eine lebhafte Diskussion zu diesem Thema um ihrer eigenen Einschaltquoten willen in Gang gesetzt haben“, als ekelhaft.

Was vorausging: Der Verkauf und die Herstellung von Alkohol wurde in Cherson am 14. November 2022 nach der Räumung des rechtsrheinischen Teils der Region Cherson verboten.

VIDEO DES TAGES.