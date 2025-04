Der italienische Minister versteht nicht, wie Putin den Waffenstillstand einhalten will

Das ist eine maschinelle Übersetzung eines Artikels des Onlineportals RBK Ukrajina. Die Übersetzung wurde weder überprüft, noch redaktionell bearbeitet und die Schreibung von Namen und geographischen Bezeichnungen entspricht nicht den sonst bei Ukraine-Nachrichten verwendeten Konventionen.

Der italienische Außenminister Antonio Tajani bezweifelt, dass Putin sich an den Oster-Waffenstillstand in der Ukraine halten wird.

Das berichtet RBK Ukrajina unter Berufung auf Ansa.

Der italienische Außenminister sagte, er verstehe nicht, wie Russland den angekündigten kurzen Waffenstillstand einhalten wolle.

Der Minister ist außerdem überzeugt, dass der russische Diktator Wladimir Putin „sich entscheiden muss, den Krieg, den er begonnen hat, endlich zu beenden“.

„Er muss positiv auf die Bitte von Präsident (Donald – Anm. d. Red.) Trump reagieren und einen echten Waffenstillstand möglich machen. Der Frieden muss gerecht und dauerhaft sein“, sagte Tayani.

Der italienische Außenminister fügte hinzu, dass jeder Schritt in Richtung Frieden wichtig sei und dass alle Parteien zu Verhandlungen ermutigt werden sollten.

Putins Oster-Waffenstillstand

Am 19. April rief der russische Diktator Wladimir Putin einen 30-stündigen „Osterfrieden“ aus – von 18:00 Uhr am Samstag bis 00:00 Uhr am Montag, den 21. April.

Präsident Wolodymyr Selenskyj stimmte diesem Vorschlag zu, stellte aber klar, dass die Streitkräfte der Ukraine auf jede Verletzung des Waffenstillstands durch russische Truppen in gleicher Weise reagieren würden.

Das Zentrum für die Bekämpfung von Desinformation erklärte, Putins „Waffenstillstand“ sei eine Informationsoperation.

Unterdessen hat die russische Armee am Abend Angriffsdrohnen auf Cherson abgefeuert. Dabei wurden Wohnungen in einem mehrstöckigen Gebäude beschädigt.

Außerdem beschossen die Russen am Samstag Konstantinowka in der Region Donezk zehnmal mit Flugzeugen. Infolge der Angriffe wurden Häuser und Stromnetze in der Stadt beschädigt und es gab einige Todesopfer.