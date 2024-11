Das ist eine maschinelle Übersetzung eines Artikels des Onlineportals RBK Ukrajina. Die Übersetzung wurde weder überprüft, noch redaktionell bearbeitet und die Schreibung von Namen und geographischen Bezeichnungen entspricht nicht den sonst bei Ukraine-Nachrichten verwendeten Konventionen.

Kollaborierende Lehrer aus dem besetzten Teil der Region Cherson wurden nach Moskau geschickt. Dort wird ihnen beigebracht, pro-ukrainische Kinder zu identifizieren.

Dies berichtet RBC-Ukraine unter Berufung auf das Zentrum für nationalen Widerstand.

Der Informationsquelle zufolge hat der Feind in der vorübergehend besetzten Region Cherson ein Pilotprojekt zur Ausbildung so genannter Mentorenlehrer gestartet. Zu diesem Zweck schicken die Russen „Lehrer“ in Gruppen nach Moskau, wo sie mehrere Wochen lang Kurse besuchen.

Dieses Mal erhielten die Lehrer-Mitarbeiter der Chaplynsker Mittelschule Nr. 1 die entsprechende Spezialisierung.

„Zu den wichtigsten Fähigkeiten der ‚Mentoren‘ gehört die Fähigkeit, ‚unzuverlässige‘ Schüler zu identifizieren, d.h. solche mit pro-ukrainischen Positionen. Sowie die fortschrittliche Arbeit zur Assimilierung ukrainischer Kinder“, heißt es in der Erklärung.

Das Nationale Widerstandszentrum fügte hinzu, dass die Praxis, in besetzten Schulen Seminare abzuhalten, um Kinder zu identifizieren, die möglicherweise die Ukraine unterstützen, nicht neu ist. Vor allem während des Sommers wurden die örtlichen Lehrer zu diesem Zweck geschult.

