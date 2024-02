Die ukrainischen Streitkräfte haben ein weiteres Su-34-Flugzeug zerstört

Das ist eine maschinelle Übersetzung eines Artikels aus der Onlinezeitung Korrespondent.net. Die Übersetzung wurde weder überprüft, noch redaktionell bearbeitet und die Schreibung von Namen und geographischen Bezeichnungen entspricht nicht den sonst bei Ukraine-Nachrichten verwendeten Konventionen.

Am 29. Februar haben Jäger der ukrainischen Streitkräfte im Osten des Landes einen weiteren russischen Su-34-Kampfbomber abgeschossen. Es war bereits der elfte im Februar. Dies berichtete der Kommandeur der Luftstreitkräfte Mykola Oleshchuk.

„Minus Su-34 in östlicher Richtung! Vielen Dank für die Arbeit! Der Sieg am Boden wird am Himmel geschmiedet!“ – bemerkte der General.

Wir werden daran erinnern, dass die Luftwaffe der Streitkräfte der Ukraine am 27. Februar den russischen Jagdbomber Su-34 abgeschossen hat.