Der neue Leiter der staatlichen Steuerbehörde hat eine Reihe von Führungskräften in der Zentrale der Steuerbehörde entlassen

Das ist eine maschinelle Übersetzung eines Artikels aus der Onlinezeitung Ekonomitschna Prawda. Die Übersetzung wurde weder überprüft, noch redaktionell bearbeitet und die Schreibung von Namen und geographischen Bezeichnungen entspricht nicht den sonst bei Ukraine-Nachrichten verwendeten Konventionen.

​ ​ Bildschirmfoto des Originalartikels auf epravda.com.ua ​

Der neue Leiter des staatlichen Steuerdienstes der Ukraine, Ruslan Kravchenko, hat eine Reihe von personellen Veränderungen vorgenommen.

Der neue Leiter des Staatlichen Steuerdienstes der Ukraine, Ruslan Kravchenko, hat eine Reihe von personellen Veränderungen in der Zentrale des Staatlichen Steuerdienstes vorgenommen, teilte er auf seiner Facebook-Seite mit. Er entließ Marina Baryakhtar, Direktorin der Abteilung für Risikomanagement, und Igor Tschuhujiw, Direktor der Abteilung für die Kontrolle verbrauchssteuerpflichtiger Waren. Außerdem kündigte er die Entlassung der Leiter der regionalen Abteilungen von Odessa, Charkiw und Dnipro an: Schließlich mit dem Leiter. Wer wird nun den Steuerdienst leiten und was hat das Präsidialamt damit zu tun? Zur Erinnerung: Am 31. Dezember 2024 ernannte das Ministerkabinett Ruslan Kravchenko, den ehemaligen Leiter der Kiewer Regionalen Militärverwaltung, zum Leiter des Staatlichen Steuerdienstes der Ukraine. Beim ersten Treffen mit den Leitern der territorialen Abteilungen stellte Kravchenko ihnen die Aufgabe, die Haushaltseinnahmen zu erfüllen. Außerdem nannte er Transparenz und die Unterstützung verantwortungsbewusster Unternehmen als seine oberste Priorität und hob die folgenden Prioritäten für den gesamten Dienst hervor