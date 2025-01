Norwegen verkaufte 2024 Rekordmengen an Erdgas

Das ist eine maschinelle Übersetzung eines Artikels aus der Onlinezeitung Ekonomitschna Prawda. Die Übersetzung wurde weder überprüft, noch redaktionell bearbeitet und die Schreibung von Namen und geographischen Bezeichnungen entspricht nicht den sonst bei Ukraine-Nachrichten verwendeten Konventionen.

​ ​ Bildschirmfoto des Originalartikels auf epravda.com.ua ​

Die norwegischen Öl- und Gasunternehmen haben 2024 Rekordmengen an Erdgas geliefert und werden in diesem Jahr eine ähnliche Anzahl von Explorationsbohrungen durchführen, um den Produktionsrückgang am Ende des Jahrzehnts auszugleichen, berichtet Bloomberg. 2025 sind etwa 40 Bohrungen geplant, was den 42 Bohrungen des letzten Jahres entspricht. Etwa die Hälfte davon wird in der Nordsee, etwa 10 in der Norwegischen See und vier bis sechs in der Barentssee gebohrt. 2022 wurde Norwegen zum größten europäischen Erdgaslieferanten und ersetzte damit die russischen Gasströme, die nach dem Einmarsch in der Ukraine unterbrochen wurden.Das Land liefert nun etwa ein Drittel des Erdgases auf dem Kontinent und wird wahrscheinlich auch in Zukunft ein wichtiger Lieferant bleiben, da die europäischen Länder es im Zuge der grünen Bewegung als Übergangskraftstoff nutzen. Der Erdgasabsatz aus Norwegen belief sich im vergangenen Jahr auf 124 Milliarden Standardkubikmeter und übertraf damit den bisherigen Rekord von 122,8 Milliarden Standardkubikmetern aus dem Jahr 2022. Die gesamte Öl- und Gasproduktion war die höchste seit 2009.