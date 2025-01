In der Region Dnipropetrowsk wurden Verdächtige im Zusammenhang mit der Brandstiftung eines Verwaltungsgebäudes festgenommen

Das ist eine maschinelle Übersetzung eines Artikels des Onlineportals Korrespondent.net. Die Übersetzung wurde weder überprüft, noch redaktionell bearbeitet und die Schreibung von Namen und geographischen Bezeichnungen entspricht nicht den sonst bei Ukraine-Nachrichten verwendeten Konventionen.

​ ​ Bildschirmfoto des Originalartikels auf korrespondent.net ​

Drei Männer wurden in der Region Dnipropetrowsk festgenommen, weil sie ein Verwaltungsgebäude in Brand gesetzt haben sollen. Die Verdächtigen könnten mit Unterstützung russischer Spezialdienste handeln. Darüber informiert das Büro des Generalstaatsanwalts am Donnerstag, den 9. Januar.

Die Männer werden der vorsätzlichen Sachbeschädigung durch Brandstiftung verdächtigt (Teil 2 des Artikels 194 des Strafgesetzbuches der Ukraine).

In der Nacht zum 8. Januar schlugen die Verdächtigen das Fenster des Verwaltungsgebäudes im Sinelnikovsky Bezirk ein und warfen Flaschen mit selbstgemachtem Brandgemisch hinein. Infolgedessen entstand ein Feuer, das die Männer auf Video aufnahmen.

Gegenwärtig wird die Frage der Wahl von Präventivmaßnahmen in Form von Inhaftierung geklärt.

Die Ermittlungen prüfen die mögliche Beteiligung von Sonderdiensten der Russischen Föderation an der Organisation des Verbrechens sowie die Verbindung der Verdächtigen mit ähnlichen Fällen in Dnipro und dem Dniprovsky Bezirk der Region.

Wir möchten Sie daran erinnern, dass der Sicherheitsdienst und die Nationalpolizei zwei weitere Gruppen russischer Schergen festgenommen haben, die Militärfahrzeuge der ukrainischen Streitkräfte verbrannten.