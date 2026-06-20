Angriff auf Moskau: Satellitenbilder sind aufgetaucht

Das ist eine maschinelle Übersetzung eines Artikels des Onlineportals Korrespondent.net. Die Übersetzung wurde weder überprüft, noch redaktionell bearbeitet und die Schreibung von Namen und geographischen Bezeichnungen entspricht nicht den sonst bei Ukraine-Nachrichten verwendeten Konventionen.

​ ​ Bildschirmfoto des Originalartikels auf korrespondent.net ​

Auf den Satellitenbildern ist ein Tank der Moskauer Ölraffinerie zu sehen, dessen Deckel durch eine Explosion abgerissen wurde.

Der Generalstab der ukrainischen Streitkräfte veröffentlichte am Samstag, dem 20. Juni, Satellitenbilder der Moskauer Ölraffinerie, die kürzlich zweimal von den ukrainischen Verteidigungskräften getroffen wurde.

„Die Raffinerie hat den Betrieb eingestellt. Betroffen sind die Primärraffinerieanlage AVT-6, die kombinierte Ölraffinerieanlage (KUPN), drei Tanks mit einem Fassungsvermögen von jeweils 10.000 m³ sowie ein Tank mit 30.000 m³. Auf den Bildern sind zwei RVS-Tanks (30.000 und 10.000) zu sehen, die vollständig zerstört wurden“, heißt es in der Mitteilung des Generalstabs auf Facebook.

Zur Erinnerung: In der Nacht zum 18. Juni griffen ukrainische Drohnen die Moskauer Ölraffinerie in Kapotna an, woraufhin auf dem Werksgelände ein gewaltiger Brand ausbrach. Russische Medien bezeichneten diesen Angriff als den umfangreichsten der letzten zwei Jahre. Im Anschluss daran klagten Anwohner über „Ölregen“.

Bereits am 16. Juni hatten ukrainische Drohnen die Moskauer Ölraffinerie in Kapotna angegriffen. Damals wurde durch den Angriff die Anlage zur Primärölverarbeitung ELOU-AVT-6 beschädigt, was das Werk dazu zwang, seinen Betrieb vorübergehend einzustellen.

„Der Himmel über Moskau“. Ein unglaublicher Angriff der Ukraine