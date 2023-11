Entstellte Stadt: Neue Fotos aus Awdijiwka sind aufgetaucht

Das ist eine maschinelle Übersetzung eines Artikels aus der Onlinezeitung Korrespondent.net. Die Übersetzung wurde weder überprüft, noch redaktionell bearbeitet und die Schreibung von Namen und geographischen Bezeichnungen entspricht nicht den sonst bei Ukraine-Nachrichten verwendeten Konventionen.

​ ​ Bildschirmfoto des Originalartikels auf Korrespondent.net ​

Der Kommandeur der Verteidigungskräfte der Tavricheskiy-Richtung, Olexander Tarnawskyj, hat in Telegram neue Fotos von der Zerstörung in Awdijiwka in der Region Donezk veröffentlicht.

Ihm zufolge zerstören die russischen Truppen weiterhin die zivile Infrastruktur und Wohngebäude in der Stadt.

Die Bilder zeigen die Folgen des Beschusses und der Bombardierung von Awdijiwka, das seit mehr als einem Monat von den Russen heftig gestürmt wird.