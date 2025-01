Die Luftverteidigungskräfte haben 28 von 38 russischen Drohnen abgeschossen

Das ist eine maschinelle Übersetzung eines Artikels des Onlineportals Korrespondent.net. Die Übersetzung wurde weder überprüft, noch redaktionell bearbeitet und die Schreibung von Namen und geographischen Bezeichnungen entspricht nicht den sonst bei Ukraine-Nachrichten verwendeten Konventionen.

​ ​ Bildschirmfoto des Originalartikels auf korrespondent.net ​

Die Russen haben in der Nacht des 7. Januar 38 Drohnen des Typs Schahed auf dem Territorium der Ukraine gestartet. Der Luftabwehr ist es gelungen, 28 Drohnen abzuschießen. Dies teilte die Luftwaffe mit.

Weitere 10 feindliche Drohnennachahmer wurden geortet, drei von ihnen flogen in Richtung Russland.

Es wird darauf hingewiesen, dass die Angreifer von 19:30 Uhr am 6. Januar bis 09:00 Uhr am 7. Januar 38 Angriffsdrohnen vom Typ „Schahed“ und Nachahmerdrohnen verschiedener Typen in den Richtungen Millerovo, Kursk, Primorsko-Achtarsk angriffen.

Der Luftangriff wurde von den Luftstreitkräften, den Flugabwehrraketen, den Einheiten der Elektronischen Kampfführung und den mobilen Feuerkommandos der ukrainischen Luftwaffe und der Verteidigungskräfte abgewehrt.

Bis 09:00 Uhr wurden 28 Angriffsdrohnen des Typs Schahed und andere Drohnentypen in den Regionen Poltawa, Sumy, Charkiw, Tscherkassy, Mykolajiw, Cherson und Kirowohrad bestätigt abgeschossen. Es wurden keine Treffer verzeichnet.