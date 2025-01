"Nowa Poschta" hat ein Kraftwerk auf dem Dach seines zentralen Terminals in Betrieb genommen

Das ist eine maschinelle Übersetzung eines Artikels aus der Onlinezeitung Ekonomitschna Prawda. Die Übersetzung wurde weder überprüft, noch redaktionell bearbeitet und die Schreibung von Namen und geographischen Bezeichnungen entspricht nicht den sonst bei Ukraine-Nachrichten verwendeten Konventionen.

„Nowa Poschta hat auf dem Dach seines Kiewer Innovationsterminals ein 1-MW-Kraftwerk errichtet, in das es 14 Millionen Hrywnja investiert hat, sagte der Miteigentümer des Unternehmens Wladimir Popereshnyuk. Auf dem Dach des Kiewer Innovationsterminals von Nowa Poschta wurde ein Megawatt-Kraftwerk in Betrieb genommen. Das Feld mit Sonnenkollektoren bedeckt eine Fläche von 5.000 Quadratmetern. Das Projekt hat uns 14 Millionen Hrywnja gekostet, und die erwartete Amortisationszeit beträgt drei Jahre“, schrieb Popereshniuk. Ihm zufolge plant das Unternehmen, in naher Zukunft industrielle unterbrechungsfreie Stromversorgungssysteme und Anlagen zur Stromspeicherung zu installieren. Er fügte hinzu, dass der „Schlüssel für die Investition“ in den Bau des SPP insbesondere die Aufhebung der Mehrwertsteuer für importierte Energieanlagen war. Zur Erinnerung: Ukrnafta hat das erste Aufdach-Solarkraftwerk auf einer Tankstelle im Kiewer Bezirk Obolon installiert.