Auf der Krim verhaftete ein "Gericht" einen Qurultai-Delegierten

​ ​ Bildschirmfoto des Originalartikels auf Korrespondent.net ​

Auf der annektierten Krim hat das so genannte „Bachtschissarai-Bezirksgericht“ den Abgeordneten des Kurultai des krimtatarischen Volkes, Edem Dudakow, für 10 Tage in Verwaltungshaft genommen. Die Publikation Krym.Realii berichtete am Freitag, den 18. Februar, unter Berufung auf den Rechtsanwalt Emil Kurbedinov.

Der Anwalt betonte, dass Dudakov seine Schuld nicht eingestanden habe, und wies darauf hin, dass der Text, auf den sich die Anklage stützte, aus dem Zusammenhang gerissen worden sei. Er fügte hinzu, dass die Verteidigung beabsichtigt, gegen die Entscheidung des Gerichts Berufung einzulegen.

Es wird auch berichtet, dass russische Sicherheitskräfte die versammelten Aktivisten außerhalb des „Gerichts“, in dem die Anhörung stattfand, festhielten. Nach Angaben der Bürgervereinigung Krim-Solidarität wurden 15 Personen, allesamt Krimtataren, festgenommen.

Am Vortag war berichtet worden, dass Dudakovs Haus durchsucht und er anschließend festgenommen worden war. Dem Qurultay-Delegierten wird eine Ordnungswidrigkeit (Artikel 20.3.1 des russischen Verwaltungsgesetzbuchs) wegen Kommentaren in sozialen Medien im Jahr 2017 vorgeworfen.

Auf der Krim kamen Strafverfolgungsbeamte, um den krimtatarischen Komplex Alem zu durchsuchen.