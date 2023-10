Die Nationalbank der Ukraine hat Kreditinstitute verpflichtet, die Kreditbedingungen auf ihren Websites und in der Werbung offenzulegen

Das ist eine maschinelle Übersetzung eines Artikels aus der Onlinezeitung Ekonomitschna Prawda. Die Übersetzung wurde weder überprüft, noch redaktionell bearbeitet und die Schreibung von Namen und geographischen Bezeichnungen entspricht nicht den sonst bei Ukraine-Nachrichten verwendeten Konventionen.

​ ​ Bildschirmfoto des Originalartikels auf Epravda.com.ua ​

Die ukrainische Nationalbank hat Finanzinstitute, die keine Banken sind, verpflichtet, die Bedingungen für Verbraucherkredite auf ihren Websites und in der Werbung offenzulegen.

Die ukrainische Nationalbank hat Finanzinstitute, die keine Banken sind, dazu verpflichtet, die Bedingungen für Verbraucherkredite auf ihren Websites und in der Werbung offenzulegen.

Dies teilte der Pressedienst der Aufsichtsbehörde mit.

„Um den Verbraucher in der vorvertraglichen Phase effektiv zu informieren, sollten die wesentlichen Merkmale des Verbraucherkredits zusammen mit anderen Kreditbedingungen offengelegt werden und nicht auf Websites und in Abschnitten versteckt werden, die nicht mit der Dienstleistung in Verbindung stehen“, heißt es in der Erklärung.

Die gleiche Bedingung gilt für Warnungen an Verbraucher über mögliche Konsequenzen für sie im Falle der Inanspruchnahme eines Kredits oder der Nichterfüllung ihrer Verpflichtungen aus einem Verbraucherdarlehensvertrag.

Bei der Veröffentlichung von Informationen über die Kreditvergabe auf anderen Websites muss das Finanzinstitut sicherstellen, dass neben der Werbung auch Hyperlinks zu seiner eigenen Website mit einer vollständigen Liste der Kreditbedingungen platziert werden.

Darüber hinaus hat die NBU die Art und Weise präzisiert, wie die wesentlichen Merkmale eines Verbraucherdarlehens in einem Werbelayout offenzulegen sind.

So sind die Kreditinstitute ab dem 1. Januar 2024 verpflichtet, auf ihren Websites Rechner für die Gesamtkosten eines Kredits zu veröffentlichen.

Ekonomitschna Prawda