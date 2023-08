Präsident verspricht, die Säuberung der Regierung fortzusetzen: Erwähnt Militärkommissare und Abgeordnete

Das ist eine maschinelle Übersetzung eines Artikels aus der Onlinezeitung Ukrajinska Prawda. Die Übersetzung wurde weder überprüft, noch redaktionell bearbeitet und die Schreibung von Namen und geographischen Bezeichnungen entspricht nicht den sonst bei Ukraine-Nachrichten verwendeten Konventionen.

​ ​ Bildschirmfoto des Originalartikels auf pravda.com.ua ​

Präsident Wolodymyr Selenskyj verspricht, die Säuberung der staatlichen Institutionen nächste Woche fortzusetzen.

Quelle: die Abendansprache des Präsidenten

Direkte Ansprache: „Nächste Woche werden wir unsere Arbeit fortsetzen, um die staatlichen Institutionen von denjenigen zu säubern, die versucht haben, all die alten Gewohnheiten und alten Schemata aus der Vergangenheit mitzuschleppen, die die Ukraine seit langer Zeit, seit Jahrzehnten, geschwächt haben.

Es wird in unserem Land keine alten Formate mehr geben – jene Formate, in denen einige den Staat und das Volk verteidigten, während andere versuchten, sowohl den Staat als auch das Volk in den Dienst ihres eigenen Vorteils zu stellen.

Werbung: Egal, wer eine Person ist – ob ein ‚Militärkommissar‘, ein Abgeordneter oder ein Beamter – jeder sollte nur zum Wohle des Staates arbeiten. So soll es auch sein.“