Die Luftabwehr ist in der Region Kiew im Einsatz

Das ist eine maschinelle Übersetzung eines Artikels aus der Onlinezeitung Ukrajinska Prawda. Die Übersetzung wurde weder überprüft, noch redaktionell bearbeitet und die Schreibung von Namen und geographischen Bezeichnungen entspricht nicht den sonst bei Ukraine-Nachrichten verwendeten Konventionen.

Die Bewegung feindlicher Drohnen wurde in der Region Kiew entdeckt und die Luftabwehr ist in Betrieb.

Quelle: Regionale Militärverwaltung Kiew Wörtlich: „Die Bewegung feindlicher Drohnen wurde entdeckt! Die Luftabwehrkräfte sind in der Region im Einsatz.

Bitte fotografieren und filmen Sie die Arbeit unserer Verteidiger nicht.“

Quelle: Kiewer regionale Militärverwaltung

Was vorausging

Um 23:33 Uhr wurde in der Region Kiew ein Luftalarm ausgerufen.

Die Luftwaffe meldete, dass der Alarm auf eine Änderung der Flugbahn feindlicher Drohnen zurückzuführen sei.

Daraufhin meldete die Luftwaffe eine Bedrohung durch Angriffsdrohnen für Bila Zerkwa.