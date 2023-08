Der Feind griff Nikopol zweimal an, mit einer Drohne und Artillerie

Das ist eine maschinelle Übersetzung eines Artikels aus der Onlinezeitung Ukrajinska Prawda. Die Übersetzung wurde weder überprüft, noch redaktionell bearbeitet und die Schreibung von Namen und geographischen Bezeichnungen entspricht nicht den sonst bei Ukraine-Nachrichten verwendeten Konventionen.

​ ​ Bildschirmfoto des Originalartikels auf pravda.com.ua ​

Am Abend des 22. August und in der Nacht zum 23. August griffen russische Angreifer die Stadt Nikopol in der Region Dnipro zweimal an – mit einer Drohne und schwerer Artillerie.

Quelle: Der Leiter der Militärverwaltung der Region Dnipropetrowsk, Serhij Lysak, in einer direkten Telegramnachricht: „Russische Angreifer haben die Stadt Nikopol, Region Dnipro, am Abend des 22. August und in der Nacht zum 23. August zweimal angegriffen – mit einer Drohne und schwerer Artillerie.

Quelle: Leiter der Militärverwaltung des Gebiets Dnipro Serhij Lysak in Telegram

Direkte Rede: „Die Situation in Nikopol war unruhig. Der Feind hat die Stadt zweimal angegriffen. Am Abend von einer Drohne und nach Mitternacht – von schwerer Artillerie.

Details: Nach Angaben des Leiters der regionalen Militärverwaltung wurden bei den feindlichen Angriffen keine Menschen verletzt, Informationen über die Zerstörungen werden gerade geklärt.

