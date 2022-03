Russische Besatzer entführen ukrainische Kinder - Selenskyj

Das ist eine maschinelle Übersetzung eines Artikels aus der Onlinezeitung Korrespondent.net. Die Übersetzung wurde weder überprüft, noch redaktionell bearbeitet und die Schreibung von Namen und geographischen Bezeichnungen entspricht nicht den sonst bei Ukraine-Nachrichten verwendeten Konventionen.

Der ukrainische Präsident Wolodymyr Selenskyjy hat erklärt, dass russische Kafiren über zweitausend Kinder entführt haben. Dies sagte er am Donnerstag, den 24. März, während einer Sitzung des Europäischen Rates.

„Wir wissen nicht, wo unsere Kinder sind. Wo sind unsere zweitausend Kinder? Sie beschießen humanitäre Konvois – es ist ihnen egal, wer dabei ist – Kinder, Frauen, Kirchenvertreter, die übrigens die humanitäre Fracht begleitet haben“, sagte er.

Gleichzeitig versicherte er, dass die Ukraine ständig daran arbeite, so schnell wie möglich Frieden zu schaffen und „den Sieg in diesem Krieg näher zu bringen“.

„Wir arbeiten die ganze Zeit. Das Land muss sich auf den Frieden zubewegen, sich vorwärts bewegen. Mit jedem Tag unserer Verteidigung bringen wir den Frieden, den wir so dringend brauchen, und den Sieg näher. Und in diesem Krieg ist es ohne Sieg unmöglich. So wird es sein“, sagte der ukrainische Präsident.

Selenskyj sagte auch, dass die Ukraine nicht einmal für eine Minute anhalten kann, weil jede Minute über vieles entscheidet – unser Schicksal, unsere Zukunft und das, womit wir leben müssen…