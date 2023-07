Die Russische Föderation beschießt die Region Cherson 51 Mal in 24 Stunden: fünf Verletzte

Das ist eine maschinelle Übersetzung eines Artikels aus der Onlinezeitung Korrespondent.net. Die Übersetzung wurde weder überprüft, noch redaktionell bearbeitet und die Schreibung von Namen und geographischen Bezeichnungen entspricht nicht den sonst bei Ukraine-Nachrichten verwendeten Konventionen.

Der Leiter der Militärverwaltung der Region Cherson, Olexander Prokudin, gab am 9. Juli einen allgemeinen Überblick über den Beschuss der Region in den letzten 24 Stunden.

„In den letzten 24 Stunden hat der Feind 51 Granaten abgefeuert und dabei 328 Granaten von Mörsern, Artillerie, Flugzeugen, Panzern, AGS und UAVs verschossen. Der Feind feuerte acht Granaten auf die Stadt Cherson ab. Das russische Militär traf Wohngebiete in den Siedlungen der Region und ein Geschäftshaus in Beryslaw. Fünf Menschen wurden durch die russische Aggression verwundet“, heißt es in dem Bericht.