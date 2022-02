Das KKW Saporischschja hat einen Kraftwerksblock für Reparaturen abgeschaltet

Das ist eine maschinelle Übersetzung eines Artikels aus der Onlinezeitung Korrespondent.net. Die Übersetzung wurde weder überprüft, noch redaktionell bearbeitet und die Schreibung von Namen und geographischen Bezeichnungen entspricht nicht den sonst bei Ukraine-Nachrichten verwendeten Konventionen.

​ ​ Bildschirmfoto des Originalartikels auf Korrespondent.net ​

Das Kernkraftwerk Saporischschja hat den Block Nr. 2 für Reparaturarbeiten vom ukrainischen Stromnetz getrennt. Dies wurde am Mittwoch, dem 16. Februar, auf der Website des Werks bekannt gegeben.

„Am 15. Februar um 22:43 Uhr wurde der Block 2 des KKW Saporischschja vom Netz getrennt, um ein Leck im Bypass-Kühlmittelaufbereitungssystem zu reparieren. Die Arbeiten sollen bis zum 19. Februar um 23:59 Uhr dauern, danach wird das Kraftwerk an das Netz angeschlossen“, heißt es in der Erklärung.

Fünf Blöcke des KKW Saporischschja sind derzeit in Betrieb. Es gibt keine Auffälligkeiten an den Hauptausrüstungen der Triebwerke und des Personals. Die Gesamtkapazität der Stromerzeuger beträgt 4710 MW.

Der Strahlungshintergrund in der Umgebung des KKW Saporischschja und in der Sanitärschutzzone beträgt 8-12 Mikro-Röntgen pro Stunde, was dem natürlichen Strahlungshintergrund entspricht.