Das ist eine maschinelle Übersetzung eines Artikels des Onlineportals Korrespondent.net. Die Übersetzung wurde weder überprüft, noch redaktionell bearbeitet und die Schreibung von Namen und geographischen Bezeichnungen entspricht nicht den sonst bei Ukraine-Nachrichten verwendeten Konventionen.

​ ​ Bildschirmfoto des Originalartikels auf korrespondent.net ​

Es wurden alle notwendigen Maßnahmen ergriffen, um Risiken für die Zivilbevölkerung zu vermeiden, versicherte das Militär.

Die Streitkräfte haben den Kontrollpunkt des 3. Armeekorps der russischen Streitkräfte im vorübergehend besetzten Switlodarsk in der Region Donezk angegriffen. Dies teilte der Generalstab der Streitkräfte der Ukraine am Freitag, den 10. Januar mit.

„Die Streitkräfte der Ukraine haben einen Präzisionsangriff auf den Kontrollpunkt des 3. Armeekorps der russischen Streitkräfte in der vom Feind besetzten Stadt Swetlodarsk in der Region Donezk durchgeführt“, hieß es in der Erklärung.

Das Militär wies darauf hin, dass die Streitkräfte der Ukraine in dieser Woche eine Reihe von Angriffen auf die von den russischen Angreifern eroberten Einrichtungen in der Region Donezk durchgeführt haben.

„Dabei wurden alle notwendigen Maßnahmen ergriffen, um eine Gefährdung der Zivilbevölkerung zu vermeiden“, versicherte der Generalstab.

Vor zwei Tagen wurde bekannt, dass das ukrainische Militär den Kommandoposten der 8. Garde der Allrussischen Armee in der Stadt Khartsyzsk getroffen hat, die nun besetzt ist.

Der Generalstab der ukrainischen Streitkräfte bestätigte, dass der Angriff auch ein Öldepot in der Stadt Engels in der Region Saratow der Russischen Föderation getroffen hat. Das Öldepot, das Treibstoff für russische strategische Flugzeuge lieferte, brennt dort seit drei Tagen.