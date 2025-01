Das ist eine maschinelle Übersetzung eines Artikels des Onlineportals Korrespondent.net. Die Übersetzung wurde weder überprüft, noch redaktionell bearbeitet und die Schreibung von Namen und geographischen Bezeichnungen entspricht nicht den sonst bei Ukraine-Nachrichten verwendeten Konventionen.

​ ​ Bildschirmfoto des Originalartikels auf korrespondent.net ​

Diese Rekordmengen an Kohle erklären sich aus der Tatsache, dass die Russen einen erheblichen Teil der Wärmeerzeugung zerstört haben.

Die Kohlereserven in der Ukraine haben fast 3 Mio. Tonnen erreicht, was ein historischer Wert ist. Dies sagte Ministerpräsident Denys Schmyhal während der „Fragestunde an die Regierung“ in der Werchowna Rada am Freitag, den 10. Januar.

„Wir haben etwa 3 Millionen Tonnen Kohle auf Lager. Das ist eine historische Zahl, wenn nicht für die gesamte Geschichte, dann sicher für die letzten 20 Jahre“, sagte er.

Dem Regierungschef zufolge sind diese Mengen dadurch zu erklären, dass die Russen einen erheblichen Teil der Wärmeerzeugung zerstört haben.

Erinnern Sie sich, dass das Ministerkabinett im Jahr 2024 den Export von mehr als 1 Million Tonnen Kohle erlaubt hat. Diese Entscheidung wurde getroffen, um den Betrieb der staatlichen Kohlebergbauunternehmen und den Verkauf von Wärmekohle sicherzustellen.