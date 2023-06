Selenskyj über Schutzraumkontrollen: Ergebnisse enttäuschend

Das ist eine maschinelle Übersetzung eines Artikels aus der Onlinezeitung Korrespondent.net. Die Übersetzung wurde weder überprüft, noch redaktionell bearbeitet und die Schreibung von Namen und geographischen Bezeichnungen entspricht nicht den sonst bei Ukraine-Nachrichten verwendeten Konventionen.

​ ​ Bildschirmfoto des Originalartikels auf Korrespondent.net ​

Auf einer Sitzung des Generalstabs am Montag, den 12. Juni, wurde der Zustand der Schutzräume und Bombenschutzräume in der Ukraine erörtert. Präsident Wolodymyr Selenskyj teilte dies in einer abendlichen Videoansprache mit und bezeichnete die Ergebnisse als enttäuschend.

„In der Stawka wurde heute ein Abschlussbericht über die Bereitschaft und Unbereitschaft der Schutzräume im ganzen Land, in den Großstädten und in Kiew vorgelegt. Die Minister Klimenko, Kamyshin und Kubrakow berichteten. Die Ergebnisse sind, gelinde gesagt, enttäuschend“, sagte der Präsident.

Ihm zufolge müssen bereits am kommenden Freitag Entwürfe für entsprechende Entscheidungen ausgearbeitet werden – sowohl darüber, wer verantwortlich ist, als auch darüber, wie ein angemessenes Schutzniveau für die Menschen in allen ukrainischen Städten gewährleistet werden kann.