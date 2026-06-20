Selenskyj warnte Weißrussland vor schwerwiegenden Konsequenzen aufgrund der Unterstützung der Angreifer

Das ist eine maschinelle Übersetzung eines Artikels des Onlineportals RBK Ukrajina. Die Übersetzung wurde weder überprüft, noch redaktionell bearbeitet und die Schreibung von Namen und geographischen Bezeichnungen entspricht nicht den sonst bei Ukraine-Nachrichten verwendeten Konventionen.

​ ​ Bildschirmfoto des Originalartikels auf rbc.ua ​

Kiew ist über jeden Schritt des „Nachbarn“ informiert. Russland hat in Weißrussland vier Relaisstationen eingerichtet, um Drohnenangriffe auf ukrainische Städte zu koordinieren. Kiew hat Minsk vor schwerwiegenden Konsequenzen gewarnt.

Dies erklärte der ukrainische Präsident Wolodymyr Selenskyj, wie RBK Ukrajina unter Berufung auf seinen offiziellen Telegram-Kanal berichtet.

Vier Relaisstationen an der Grenze

Nach Angaben des Präsidenten wurde entlang der ukrainischen Grenze auf belarussischem Gebiet spezielle Ausrüstung installiert, die den Russen hilft, Drohnenangriffe zu korrigieren.

Den Geheimdiensten sind vier solcher Relaisstationen in den Gebieten Gomel und Brest bekannt.

Genau mithilfe dieser Technik griffen die Angreifer die Gebiete Schytomyr, Riwne und Wolhynien an und zielten dabei auf die Energieversorgung, die Eisenbahn und zivile Einrichtungen ab.

„Belarus hat noch Zeit, diese Anlagen zu demontieren“, betonte der Staatschef.