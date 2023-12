Zwiebeln sind in der Ukraine teurer geworden

Das ist eine maschinelle Übersetzung eines Artikels aus der Onlinezeitung Korrespondent.net. Die Übersetzung wurde weder überprüft, noch redaktionell bearbeitet und die Schreibung von Namen und geographischen Bezeichnungen entspricht nicht den sonst bei Ukraine-Nachrichten verwendeten Konventionen.

​ ​ Bildschirmfoto des Originalartikels auf Korrespondent.net ​

Die Zwiebelpreise in der Ukraine sind auf 12-16 Hrywnja/kg ($0,33-0,44/kg) gestiegen, was im Durchschnitt 20% teurer ist als letzte Woche. Dies berichtet EastFruit.

Als Hauptgrund für den Preisanstieg wird ein Rückgang des Angebots an minderwertigen Produkten genannt, während die Erzeuger von Qualitätsprodukten versuchten, diese einzulagern, nicht ohne Grund in der Erwartung, dass die Preise steigen werden.

Darüber hinaus führt der Preisanstieg bei Zwiebeln zu einer spürbaren Belebung der Handelsaktivitäten am Vorabend der Neujahrsfeiertage. Gleichzeitig ist das Angebot an Qualitätszwiebeln heute etwas begrenzt, was ebenfalls zum Anstieg der Preise für dieses Produkt beiträgt.

Laut EastFruit verkauften die ukrainischen Landwirte am 7. Dezember Zwiebeln mindestens 43% billiger als im gleichen Zeitraum des Vorjahres. Die Marktteilnehmer schließen jedoch nicht aus, dass sich der Aufwärtstrend der Preise in diesem Segment in Zukunft fortsetzen wird, wenn die derzeitigen Verkaufsraten beibehalten werden.