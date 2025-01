Der Diener des Volkes erklärte die Gründe für die teilweise Einschränkung der Daten über das Stromnetz

Das ist eine maschinelle Übersetzung eines Artikels des Onlineportals RBK Ukrajina. Die Übersetzung wurde weder überprüft, noch redaktionell bearbeitet und die Schreibung von Namen und geographischen Bezeichnungen entspricht nicht den sonst bei Ukraine-Nachrichten verwendeten Konventionen.

​ ​ Bildschirmfoto des Originalartikels auf rbc.ua ​

Die teilweise Einschränkung der Veröffentlichung von Daten über das Volumen des Stromhandels auf dem Großhandelsmarkt wird allein von dem Wunsch diktiert, dem Feind Informationen über den Grad der Wiederherstellung des ukrainischen Stromsystems vorzuenthalten.*

Dies berichtet RBK Ukrajina unter Berufung auf den Abgeordneten Serhij Nagornyuk.

Laut Nagornyak hätten diese Daten nach Erkenntnissen des Geheimdienstes vom Feind genutzt werden können, um seine kriminellen Angriffe auf die Energieinfrastruktur der Ukraine zu planen und zu timen.

„Diese Entscheidung hat keine Auswirkungen auf den Wettbewerb oder die Markttransparenz. Alle Produzenten, Händler und Verbraucher, die an der Auktion teilnehmen, haben Zugang zu einer geschlossenen Plattform, auf der alle notwendigen Daten veröffentlicht werden. Das bedeutet, dass sich für die Marktteilnehmer, die den Wettbewerb sicherstellen, absolut nichts geändert hat. Diese Entscheidung wurde einzig und allein im Interesse der Verbraucher getroffen, um den Zugang Russlands zur Echtzeitanalyse des Zustands unseres Stromsystems zu begrenzen. Unser Feind konnte das Volumen von Angebot und Nachfrage auf dem Energiemarkt zu jeder Stunde des Tages sehen und so den Zustand des Systems und das, was unsere Spezialisten nach massiven Angriffen wiederherstellen und wieder in Betrieb nehmen konnten, verstehen. Das musste korrigiert werden, und deshalb ist die Entscheidung absolut richtig“, sagte Nagornyak.

Er betonte, dass dieser Schritt vorübergehend ist und notwendig, um die Energiesicherheit der Ukraine in Kriegszeiten zu schützen.